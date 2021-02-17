В первой половине февраля 2021 года в РФ подорожали авто Skoda, Honda и Infiniti

Специалисты, которые ведут мониторинг цен на новые автомобили, рассказали о подорожании машин в первой половине февраля.

По данным экспертов сайта «Цена Авто», в первой половине февраля 2021 года в РФ подорожали авто компаний Skoda, Honda и Infiniti.

Так, чешская марка переписала цены почти на все свои автомобили, исключением стал лифтбек Rapid.

Стоимость моделей выросла на 1,7-2,6% в зависимости от авто и комплектации. Бренд Infiniti повысил стоимость кроссоверов QX50 и QX80, которые стали дороже на 3,2-8,7%.

Что касается машин Honda, то изменение цен затронуло кроссовер Pilot и CR-V. Они прибавили в цене 1,3-2,4%.