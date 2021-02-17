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Продажи новых автомобилей LADA в Европе упали на 66,7% в январе 2021 года

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Российские аналитики рассказали о продажах новых автомобилей отечественной марки LADA в Европе по итогам января.
В прошлом месяце, как рассказали в агентстве «Автостат», продажи новых автомобилей LADA в Европе упали на 66,7%.

В результате объёмы реализованных авто марки составили 62 экземпляра. То есть продажи отечественных машин сошли на нет, что связано с прекращением их поставок на европейский рынок.

Напомним, что решение прекратить поставки LADA в страны ЕС было принято еще весной прошлого года.

Тогда сообщалось, что причиной стало ужесточение экологических норм, при этом в перспективе «АвтоВАЗ» рассматривает возможность снова начать продажи свои авто на этом рынке.

Также недавно стало известно, что в Европу начнут поставлять и LADA Niva новой генерации. Этот внедорожник планируют представить в 2024 году.

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