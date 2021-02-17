Отличные тягачи, возглавившие рейтинги 2020 года

Большинство современных грузоперевозок во всем мире осуществляется с помощью грузовых автомобилей. Это универсальный вариант для того, чтобы легко доставить сырье, товар, продукты производства и даже негабаритную технику в любой уголок страны и мира. Мощь тягачей позволяет перевозить по 20-50 тонн веса за одно путешествие, что приносит компаниям, которые их используют, большие выгоды и преимущества. Если вы лично или ваша компания планируете покупку тягача для работы в сфере бизнеса перевозок, то не стоит спешить с выбором – рынок предлагает большой выбор такого транспорта и среди него есть достойнейшие фавориты.

В 2020 году активно использовались многие модели тягачей. Если Вы не желаете разбираться в рейтингах и оценивать достоинства и недостатки отдельных машин – купить тягач Mercedes, к примеру, Arocs 3358 AS, будет просто идеальным решением. Сделать это можно у дистрибьютора ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», который занимается поставками спецтехники и грузовиков Mercedes в нашу страну. Также через интернет-магазин можно заказать поставку грузовиков бренда FUSO и автобусов Setra. Но если Вы интересуетесь лучшими тягачами 2020 года – рассмотрим эту информацию.

Несколько крутых тягачей последнего года

Вот интересные модели тягачей, стоящие внимания:

Mercedes-Benz Actros 3358 AS. Авто входит в ТОП-5 лучших тягачей планеты. Шикарный автомобиль, невероятно мощный, с его помощью можно перевозить военную технику, турбины, морские суда и массу других вещей. Более 570 л.с. делают свое дело максимально достойно;

Volvo FH16. Очень популярный грузовик, который хорошо подходит даже для использования на российских дорогах. Некоторые сложности в работе КПП здесь компенсируются огромной мощью, возможностью везти до 80 тонн груза. Большое внимание уделено вопросам безопасности;

Scania R730 V8. Достаточно знаменитый автомобиль, который способен ехать по дорогам почти любого типа, имеет удобные кресла для водителя и пассажиров сбоку, отличается комфортной кабиной. Мощь этого агрегата впечатляет – под капотом здесь 730 лошадиных сил;

MAN TGX. Интересный автомобиль родом из Германии, который активно используется в нашей стране и по всему миру. Безопасный, простой в вождении, со сложной коробкой передач на 12 или 16 ступеней, автомобиль годиться для регулярной эксплуатации даже при больших нагрузках;

Kenworth W900. Также культовая модель, занявшая топовые позиции в 2020 году, которая помимо мощи и надежности отличается таким немаловажным качеством, как характерный агрессивный внешний вид. Грузовик очень привлекательный в плане дизайна, так как воплощает лучшие американские наработки в этом плане.

Вот такой рейтинг действует на 2020 год среди лучших мировых тягачей!