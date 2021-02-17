Российских водителей призвали срочно откапывать свои машины из сугробов

Автомобилистам в России рассказали, почему не стоит дожидаться пока растает снег и нужно срочно откапывать свои автомобили из сугробов.

Срочно откапывать свои автомобили из сугробов российских водителей призвал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Специалист говорит, что не стоит ждать даже несколько дней и по возможности сразу же очищать от снега место вокруг машины, а затем и сам автомобиль.

Это необходимо делать, во-первых, потому что снежный покров затвердеет и позже очистить авто будет сложнее, а во-вторых, машину в сугробе могут повредить другие транспортные средства, например, трактор, который будет убирать снег.

Эксперт советует сначала очищать снег по периметру машины, а затем приступать к очистке самого авто, причем лед от кузова лучше не отбивать и сделать это на мойке с помощью тепой воды.

После мытья теплой водой рекомендуется воздухом продуть стыки, замки, соединения, после чего стоит применить силиконовую смазку для предотвращения примерзания.