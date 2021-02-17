Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях

Известная во всем мире компания Dyson шесть лет назад планировала заняться производством электрокаров.

Однако проект так и не довели до серийного производства из-за больших затрат, поэтому в 2019 году проект создания электрокара закрыли.

Глава Dyson Джеймс Дайсон в разработку своего первого электрокара вложила 500 млн фунтов стерлингов.

Кроссовер должен был стать конкурентом Tesla, но этого так и не случилось, так как два года назад разработку автомобиля прекратили, в связи с тем, что его цена оказалась слишком высокой.

Чтобы разработка кроссовера оправдалась его пришлось бы продавать по 150 тысяч фунтов стерлингов, а в пересчёте это около 15 млн рублей.

Это оказалось очень дорого для электрокара и его попросту бы не покупали.

Именно по этой причине разработку кроссовера Dyson решили прекратить.



Сейчас на несостоявшуюся модель можно посмотреть на патентных изображениях, которые недавно были опубликованы в Сети главой британской компании.

Модель получила минималистичный дизайн с камерами вместо зеркал, дверьми открывающимися против хода и узкой оптикой.

По заявлению главы Dyson, на одном заряде кроссовер мог проехать не менее 965 километров.