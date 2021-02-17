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Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях

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Известная во всем мире компания Dyson шесть лет назад планировала заняться производством электрокаров.

Однако проект так и не довели до серийного производства из-за больших затрат, поэтому в 2019 году проект создания электрокара закрыли.

Глава Dyson Джеймс Дайсон в разработку своего первого электрокара вложила 500 млн фунтов стерлингов.

Кроссовер должен был стать конкурентом Tesla, но этого так и не случилось, так как два года назад разработку автомобиля прекратили, в связи с тем, что его цена оказалась слишком высокой.

Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях

Чтобы разработка кроссовера оправдалась его пришлось бы продавать по 150 тысяч фунтов стерлингов, а в пересчёте это около 15 млн рублей.

Это оказалось очень дорого для электрокара и его попросту бы не покупали.
Именно по этой причине разработку кроссовера Dyson решили прекратить.

Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях
Сейчас на несостоявшуюся модель можно посмотреть на патентных изображениях, которые недавно были опубликованы в Сети главой британской компании.

Модель получила минималистичный дизайн с камерами вместо зеркал, дверьми открывающимися против хода и узкой оптикой.
По заявлению главы Dyson, на одном заряде кроссовер мог проехать не менее 965 километров.

Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях Первый электромобиль от Dyson показали на первых патентных изображениях

Dyson
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