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Завод КАМАЗ отмечает 45-летие с момента выпуска первого грузовика серии

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Сегодня 45 лет с момента когда с конвейерной линии сошел первый серийный грузовик КамАЗ.
Разработка нового грузовика началась еще в конце 60-х годов, а 16 февраля 1976 года с нового завода в Набережных Челнах был выпущен грузовик марки КамАЗ.

За 45 лет о грузовиках КамАЗ стали знать во всем мире. С 1988 года эти грузовики выступают на международных соревнованиях включая ралли-рейды «Дакар» и «Шёлковый путь».

В 1969 году руководство страны приняло решение построить новый завод для производства грузовиков, через семь лет предприятие начало свою работу, и уже через год было выпущено 22 тыс. новых КамАЗов.

К 1988 году страна от эксплуатации грузовиков КамАЗ получила около 8 млрд рублей транспортной прибыли, что полностью окупило затраты на разработку грузовика.

В 2012 году российский автопроизводитель выпустил двухмиллионный грузовик, которым стал полноприводный КамАЗ-6522 с 400-сильным мотором.

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