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Renault тестирует новое поколение модели Renault Sandero на территории АвтоВАЗа

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Новое поколение Renault Sandero сейчас тестируют на территории «АвтоВАЗа», между тем снимки прототипа были опубликованы в паблике AvtoVAZ News.

На территории завода приступили к тестированию нового поколения Sandero. Предположительно он приехал в РФ из-за рубежа, так как на нем ранее был установлен шильдик Dacia.

Renault тестирует новое поколение модели Renault Sandero на территории АвтоВАЗа

В апреле в НТЦ должны собрать первую пилотную партию нового поколения Sandero, а все собранные прототипы будут направлены на тестирование.

По данным «РГ», в новом поколении Sandero технических изменений не произойдёт. В России хэтчбек будут предлагать с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью от 82 до 113 л.с.

Renault тестирует новое поколение модели Renault Sandero на территории АвтоВАЗа

Возможно модель еще получит 1,3-литровый турбированный ДВС мощностью 150 л.с. Такой силовой агрегат сейчас устанавливают на Renault Arkana.
Напомним, текущая генерация Sandero сейчас продается от 697 000 рублей.

renault Renault Sandero
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