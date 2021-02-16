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Renault выпустила в России новую версию кросс-купе Arkana Pulse

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Renault начала продажи новой версии кроссовера Arkana с приставкой Pulse.

Эта спецверсия уже предлагается в дилерских центрах и отличить от других комплектаций ее можно по двухцветной окраске кузова с чёрной крышей и размещенной на крыше антенне в форме плавника.

Renault Arkana Pulse получил 17-дюймовые колесные диски черного цвета, черные накладки на корпуса боковых зеркал и тонировку задних стекол.

В салоне специальной версии Pulse присутствуют накладки имитирующие карбон, а также контрастная прострочка и красные вставки на дверях.

Технически купеобразный кроссовер не изменился, то есть он доступен со 150-сильным турбированным мотором и вариатором.

Renault Arkana Pulse с передним приводом предлагается за 1 648 000 рублей, а полноприводный вариант популярной модели оценивается в 1 728 000 рублей.

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