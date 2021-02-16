Geely отзывает в РФ порядка 18 тыс. кроссоверов Atlas из-за вероятности возгорания

«Джили Моторс» в России на бесплатное сервисное обслуживание отзывает 18 670 кроссоверов Geely Atlas.

В дилерские центры будут на приправлены автомобили, проданные с марта 2018 года по настоящее время.

Автопроизводитель выяснил, что при -40 градусов Цельсия у кроссоверов Geely Atlas возможно повреждение топливных трубок, а из-за статического напряжения может произойти возгорание.

На сервисе у кроссоверов будут менять топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль и болт крепления провода заземления топливного фильтра.

Все работы российское представительство компании будет производить бесплатно.