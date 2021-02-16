Руководство Porsche отказалось от строительства автомобильного завода в Китае

Porsche больше не рассматривает возможность строительства завода в Китае, даже несмотря на высокий спрос автомобилей марки.

Руководство автопроизводителя увеличит инвестирование в Европе с целью улучшения качества и создания новых технологий.

По словам директора Porsche Оливер Блюме, все текущие издержки связанные с импортом Porsche в КНР легко покрываются премиальностью бренда.

Стоит отметить, что сейчас третья часть выпущенных автомобилей Porsche реализуется в Китае. За прошлый года только этот регион показал рост продаж, тогда как во всех остальных странах было зафиксировано падение спроса на Porsche.