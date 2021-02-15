Куда обратиться для печати полиграфической продукции?

Полиграфическая продукция в настоящее время представлена очень обширным ассортиментом и используется практически в любом виде деятельности. Ее разновидностями являются: календари, визитки, открытки, грамоты и дипломы, бланки, конверты, листовки, флаера, буклеты, каталоги и многое другое. Компания «Rucafe» оказывает своим клиентам услуги по изготовлению всех видов печатной продукции.

Полиграфические услуги компании «Rucafe»

Компания, о которой идет речь, готова предоставить услуги по изготовлению деловой и рекламной полиграфической продукции, а также по печати календарей различных видов на заказ.

Заказать печать визиток можно разными способами – по телефону, при помощи электронной посты или онлайн-заявки. Менеджер компании связывается с клиентом в ближайшее время, предоставляет клиенту всю необходимую информацию. В ходе беседы также оговариваются сроки исполнения заказа, выбор метода печати, а также иные принципиальные условия сотрудничества. Специалисты помогут с разработкой макета, который будет выполнен в соответствии со всеми техническими требованиями. Подбор способа печати (цифровая или офсетная) зависит от пожеланий клиента, тиража, а также от сроков, которыми располагает клиент. Офсетная печать имеет невысокую стоимость, характеризуется отличной цветопередачей, но срок изготовления продукции составляет в среднем 3 дня. Цифровым способом печать визиток осуществляется гораздо быстрее. Стоимость визиток рассчитывается индивидуально, в зависимости от тиража, типа бумаги, внешнего вида, сложности макета.

Одним из популярных видов рекламной полиграфической продукции являются листовки. Печать листовок в компании «Rucafe» может также осуществляться двумя способами – цифровым и офсетным. Первый способ стоит выбрать, если тираж не превышает 500 единиц. Цифровая печать обеспечивает высокое качество и осуществляется очень быстро. Офсетная печать выгодна при тираже от 500 единиц. Чем больше тираж, тем меньше стоимость единицы продукции.

Пользуется спросом и печать буклетов. Данный вид рекламной полиграфической продукции позволяет ярко и красочно рассказать клиентам о компании, о ее товарах или услуга. Она может использоваться на выставках, презентациях, а также в качестве раздаточного материала. Изготавливаются буклеты цифровым и офсетным способом, с применением разных видов печати. Компания «Rucafe» готова оказать услуги по распечатки уже готовых материалов, а также разработать дизайн буклета в соответствии с требованиями заказчика.

Преимущества заказа печати полиграфической продукции в компании «Rucafe»

Указанная компания имеет ряд преимуществ по сравнению со своими конкурентами. Почему стоит обратиться именно туда для печати полиграфической продукции:

Компания предлагает своим клиентам высокое качество продукции по демократичным ценам;

У клиента есть возможность выбрать подходящую бумагу для печати из десятков предложенных вариантов;

Сотрудники компании ответят на все интересующие вопросы, всегда помогут и проконсультируют;

Есть возможность воспользоваться дополнительными услугами, среди которых составление макетов и разработка дизайна того или иного вида полиграфической продукции;

Максимально короткие сроки выполнения заказов (заказы на цифровую печать могут быть выполнены в присутствии клиента или на следующий день);

Сделать заказ можно быстро и любым удобным для клиента способом.

Печать полиграфической продукции может быть полезна многим компаниям и частным лицам. В случае возникновения необходимости в подобной услуге оптимальным выбором будет компания «Rucafe». Обратившись туда, клиент сможет получить желаемое в максимально короткие сроки.