Продажи новых дизельных автомобилей в РФ в 2020 году снизились на 20%

В России постепенно теряют популярность дизельные машины, о чем свидетельствует статистика по продажам таких машин.

Так, в прошлом году объёмы проданных дизельных машин сократились на 20%, когда объёмы составили 111 тыс. экземпляров.

Как отмечают в агентстве «Автостат», продажи дизельных моделей сократились даже больше, чем автомобильный рынок в целом.

Среди автомобильных марок, предлагающих дизельные авто в России, самой востребованной является BMW. Объёмы продаж таких авто составили 30,4 тыс. шт., что на 2% больше.

На втором и третьем месте оказались Mercedes-Benz (14,5 тыс. ед.; +3%) и Toyota (13,7 тыс. ед.; -38%). В пятерку самых популярных еще попали Volkswagen (8,6 тыс. ед.; -21%) и Renault (6,4 тыс. ед.; -25%).