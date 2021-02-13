Geely Atlas возглавил ТОП-10 самых популярных китайских авто в РФ в 2020 году

Аналитики в России опубликовали рейтинг самых востребованных авто китайского происхождения, основываясь на данных по их продажам за 2020 год.

В указанный период россияне купили 57,2 тыс. новых легковых авто китайских марок, что оказалось на 43% выше результатов 2019 года.

Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в РФ по итогам 2020 года, который разошелся тиражом в количестве 7,3 тыс. экземпляров, что на 3% хуже.

Кроссовер Haval F7 стал вторым с результатом 6,8 тыс. реализованных штук. Продажи этой модели в прошлом году увеличились сразу на 111%. Chery Tiggo 4 стал третьим.

Его объемы продаж составили 5,7 тыс. ед., что на 190% больше. Geely Coolray (5,6 тыс. ед.) и Haval F7x (4,4 тыс. ед.) заняли четвертую и пятую строчку рейтинга.

С шестого по десятое место в рейтинге оказались следующие модели: Changan CS35Plus (3,4 тыс. ед.), Haval H5 (2,4 тыс.ед.), Chery Tiggo 7 Pro (2,1 тыс. ед.), Haval H6 (2,1 тыс. ед.) и Chery Tiggo 8 (2,1 тыс. ед.).