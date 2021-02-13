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Автоэксперты сравнили стоимость новых авто на российском рынке и за рубежом

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В России решили провести сравнение цен на новые автомобили и выяснить, насколько велика разница между стоимостью одних и тех же машин, но на разных рынках.
В частности, эксперты Autonews.ru вели сравнение российских цен со стоимостью авто в России, Европе, странах Азии и Украине.

В результате автомобильные эксперты пришли к выводу, что в целом новые машины в РФ обходятся дешевле, чем в других странах.

Например, Skoda Octavia обходится на российском рынке в 1 533 000 рублей минимум, а в Украине, Чехии и Германии ее стоимость составляет 1 658 382, 2 075 826 и 2 448 911 рублей в эквиваленте соответственно.

Дешевле в нашей стране продается и Renault Logan, а также Porsche 911. При этом цена на 320-й BMW 3-й Серии дешевле всего оказалась в Украине, где за него просят 3 295 571 рубль, тогда как в России и Германии его продают за 3 340 000 и 4 021 511 рублей минимум соответственно.

Исключением стал кроссовер KIA Sportage. Как выяснилось, он дешевле всего обходится жителям Южной Кореи и Украины, где его стоимость составляет 1 611 172 и 1 502 156 рублей, а в нашей стране он продается за 1 714 900 рублей минимум.

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