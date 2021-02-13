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Mercedes-Benz из-за неисправности начнет отзыв 1,3 млн автомобилей в апреле 2021

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Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) рекомендует немецкой компании провести масштабную отзывную кампанию.
Как стало известно, Mercedes-Benz из-за неисправности начнет отзыв 1,3 млн автомобилей в апреле 2021 года, а причиной отзыва является неправильная работа системы вызова экстренных служб.

Отзывными будут автомобили компании, которые выпустили в период с 2016 года.

Среди них оказались модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. С такой же проблемой могут быть автомобили Daimler Vans отзовет Metris 2016-2020 годов и Sprinter 2019-2020 годов.

О проблемах в автомобилях стало известно после расследования случая, когда в Европе произошла авария с участием одной из машин, а система отправила неверные данные местонахождения.

В рамках отзыва планируется обновить программное обеспечение. Отзыв начнется с 6 апреля.

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