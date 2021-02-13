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Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на российском авторынке в 2021 году

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Автомобильные эксперты в России проанализировали предложения на первичном авторынке и подготовили список машин, которые по состоянию на начало года являются самыми доступными.
В январе и феврале многие автопроизводители переписали прайсы на свои модели, но в целом рейтинг самых доступных авто остается неизменным, хотя стоимость их уже изменилась.

Список самых дешевых автомобилей в России в 2021 году был составлен журналистами «Российской газеты».

Итак, возглавляет рейтинг, в котором оказалось 10 моделей, отечественный седан Lada Granta, предлагаемый на рынке по цене от 499 900 рублей.

Следом оказался лифтбек Гранта с ценой от 521 900 рублей, а в тройку списка вошёл универсал, который продается по цене от 528 900 рублей.

Следующие две строчки достались хэтчбеку Гранта и трехдверному внедорожнику Niva Legend. Эти автомобили представлены на рынке по цене от 545 500 и 599 900 рублей соответственно.

Вторая пятерка самых доступных машин на российском рынке выглядит следующим образом: Lada Granta Cross – от 615 900 рублей; Lada Largus — от 668 900 рублей; Lada Xray – от 679 900 рублей; Renault Logan – от 683 000 рублей и Renault Sandero – от 697 000 рублей.

Источник: РГ. 

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