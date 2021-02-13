Комплектации Киа Рио, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Kia выпустила обновление своего культового автомобиля Rio и в 2021 ценители техники данного бренда получили еще более широкие возможности в выборе доступных комплектаций. Данное транспортное средство полюбилось миллионам водителей по всему миру, так как оно сосредотачивает в себе лучшие достижения бренда в автомобилестроении. Здесь установлена шикарная силовая база, позволяющая максимально комфортно колесить даже по бездорожью.

Красивый внешний вид заставит всех участников дорожного движения обращать на вас внимание, на фоне такого авто не стыдно сфотографироваться даже для Инстаграм и отправить на оценку местным красоткам. Передовая электроника и лучшие материалы салона позволяют ездить на машине предельно безопасно, интересно, получая наслаждение от каждого километра дороги, даже если она не слишком ровная. Рассмотрим доступные сейчас комплектации Киа Рио, которые стоит оценить перед решением купить данное авто.

Отличия в комплектации Kia Rio

Автомобиль в 2021 году доступен в почти 10 различных комплектациях, включая такие популярные и выгодные для приобретения варианты:

Classic. Базовое состояние авто, предлагаемое покупателям по минимальной цене. Здесь установлен бензиновый двигатель на 1,4 л, механическая коробка передач, авто отличается тем, что имеет достаточно экономный уровень потребления топлива;

Classic Audio. Вариант для тех, кто желает немного более мощный двигатель на 1,6 л, автоматическую коробку передач, которая существенно облегчает процесс вождения. Исходя из названия комплектации, можно надеяться на продвинутые мультимедийные возможности авто;

Целых три варианта комплектации предлагаются под названием Comfort. Можно выбрать вариант с КПП или АКПП, 123 лошадиных сил под капотом хватит, чтобы разогнать свою ласточку до 100 км/час всего за 10,3 секунды.

Другие комплектации и цены Киа у официального дилера Вы может найти на официальном сайте и во множестве салонов, представленных в крупных городах. Достойны внимания такие популярные варианты комплектации, как Luxe, Style, ну и естественно – топовая модель Premium, которая вобрала в себя все лучшее, что только смог предложить производитель.

Выбор большой, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии подобрать именно такой автомобиль, который будет полностью соответствовать Вашим потребностям и вкусам!