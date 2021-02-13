Как выбрать надежный б/у двигатель для Opel Astra J

Подержанные и даже новые автомобили подвержены риску поломки силового агрегата. Причиной могут быть брак, плохие условия эксплуатации. В поисках решения между ремонтом и заменой мотора автовладелец обращается на рынок контрактных двигателей.

Что называют контрактным мотором

Легально поступившие в страну с полным пакетом бумаг, эти силовые агрегаты являются лучшим решением. Они появляются при разборе списанных из-за повреждения или выхода срока эксплуатации автомобилей. Причину утилизации машины можно узнать, если двигатель имеет сопроводительные бумаги. Чтобы купить двигатель Опель, понадобится внимательность и заинтересованность вопросом.

Чем хороши силовые агрегаты с разборок

Первый плюс – малая стоимость. Риск получить некачественный мотор всегда есть, как и при ремонте отказавшего двигателя. Но в отличие от капремонта, б/у мотор поступает в комплекте с исправными запчастями.

Хорошие условия эксплуатации – еще одно преимущество. Европа серьезно относится к вопросу экологии, в первую очередь автомобилей. Они своевременно обслуживаются и ездят только на качественном, максимально прогорающем бензине.

Другие плюсы:

Риск получить китайскую запчасть в таком агрегате минимальный.

Качественная диагностика и предпродажная подготовка.

Износ не более 20-30%.

Гарантия на весь двигатель в сборе.

Критерии выбора контрактного мотора для авто Opel Astra J

Если вы собираетесь купить двигатель Опель Астра J, вам понадобится изучить особенности и болезни марки. С атмосферными моделями это стандартные моменты:

контроль подтеков жидкостей на корпусе;

состояние видимых подвижных частей;

состав масла в поддоне и масляном фильтре;

состояние клапанов под крышкой блока цилиндров.

Для турбированных двигателей, кроме этого, добавляются последствия некачественного ухода за наддувом и игнорирование перегрева двигателя. Сама турбина выходит из строя в районе 100 тыс. км пробега. Ее можно заменить на неоригинальную Garret. Также агрегат страдает нарушением охлаждения выхлопных газов для турбины. Эта неисправность постепенно выводит из строя блок цилиндров, поршневую группу и саму турбину. Проблему можно выявить только вскрытием. Некачественный бензин служит причиной образования трещин в перегородках поршней. По словам производителя, это происходит из-за детонации недогоревшего топлива в цилиндре.