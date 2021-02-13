Для чего нужны рессоры

Рессорой в грузовых автомобилях называется элемент подвески, который компенсирует удары, толчки, а также колебания, возникающие на дороге с неровным покрытием. Также, рессора передает динамические и статистические нагрузки от кузова и рамы к ходовой части.

Конструкция и функция рессоры

Конструкция этого элемента проста, она состоит из пластин различной длины, которые собраны в пачку. В середине располагается самая короткая, дальше происходит увеличение длины к каждой последующей пластине. Вся пачка скрепляется металлическими хомутами.

В МАЗах рессора устанавливается над мостом. При работе элемента происходит нагрузка на изгиб, схожая с такой же работой упругой балки. Амортизаторы дополнительно помогают гасить колебания. Главная задача подвески в гашении вертикальных раскачиваний. В последнее время рессоры выпускаются в новом монолистовом виде. Ассортимент рессор МАЗ можно посмотреть здесь: https://tamazangrup.by/zapchasti-maz/podveska/ .

Виды рессор

В большинстве современных грузовых автомобилей устанавливаются такие типы рессор:

3/4-эллиптические;

цилиндрические;

четверть-эллиптические;

торсионные;

полуэллиптические;

эллиптические;

параболические.

Изготавливаются из конструкционной листовой стали.

МАЗы выпускаются с установленными полуэллиптическими рессорами на передней, задней подвеске. Спереди они крепятся к балке моста стремянками и к раме коренным ушком. Сзади устанавливается основная рессора и дополнительная, которые также крепятся к балке моста стремянками. Крепление к раме точно такое же, как и у передней.

Обслуживание и замена

МАЗовским рессорам, как и всем остальным необходимо обслуживание. Оно заключается в комплексе работ по проверке, а также смазке отдельных деталей и элементов.

Требуется следить за расположением листов. Их сдвиг будет означать, что срезан центральный болт. Поэтому, не лишним будет подтянуть стремянки, причем выполняется это в выпрямленном состоянии рессор.

При возникновении скрипа, они должны быть смазаны графитовой смазкой. В задней подвеске нужно проверять затяжку всех болтов. Для этого автомобиль должен быть разгружен. В картере балансира масло следует заменять при сезонном ТО. Для этого снимается крышка, сливается масло, крышка промывается и ставится на место. Нужно следить за вытеканием смазки.

В случае повреждения или трещины листа, необходима его замена. Для этого рессора разбирается. При сборке крепления затягивают и раскренивают в две противоположные точки. Следует помнить, что к износу рессор приводят резкие старты и торможения.