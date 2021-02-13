Для чего нужны рессоры

Рессорой в грузовых автомобилях называется элемент подвески, который компенсирует удары, толчки, а также колебания, возникающие на дороге с неровным покрытием. Также, рессора передает динамические и статистические нагрузки от кузова и рамы к ходовой части.
Конструкция и функция рессоры
Конструкция этого элемента проста, она состоит из пластин различной длины, которые собраны в пачку. В середине располагается самая короткая, дальше происходит увеличение длины к каждой последующей пластине. Вся пачка скрепляется металлическими хомутами.
В МАЗах рессора устанавливается над мостом. При работе элемента происходит нагрузка на изгиб, схожая с такой же работой упругой балки. Амортизаторы дополнительно помогают гасить колебания. Главная задача подвески в гашении вертикальных раскачиваний. В последнее время рессоры выпускаются в новом монолистовом виде. Ассортимент рессор МАЗ можно посмотреть здесь: https://tamazangrup.by/zapchasti-maz/podveska/ .
Виды рессор
В большинстве современных грузовых автомобилей устанавливаются такие типы рессор:
- 3/4-эллиптические;
- цилиндрические;
- четверть-эллиптические;
- торсионные;
- полуэллиптические;
- эллиптические;
- параболические.
Изготавливаются из конструкционной листовой стали.
МАЗы выпускаются с установленными полуэллиптическими рессорами на передней, задней подвеске. Спереди они крепятся к балке моста стремянками и к раме коренным ушком. Сзади устанавливается основная рессора и дополнительная, которые также крепятся к балке моста стремянками. Крепление к раме точно такое же, как и у передней.
Обслуживание и замена
МАЗовским рессорам, как и всем остальным необходимо обслуживание. Оно заключается в комплексе работ по проверке, а также смазке отдельных деталей и элементов.
Требуется следить за расположением листов. Их сдвиг будет означать, что срезан центральный болт. Поэтому, не лишним будет подтянуть стремянки, причем выполняется это в выпрямленном состоянии рессор.
При возникновении скрипа, они должны быть смазаны графитовой смазкой. В задней подвеске нужно проверять затяжку всех болтов. Для этого автомобиль должен быть разгружен. В картере балансира масло следует заменять при сезонном ТО. Для этого снимается крышка, сливается масло, крышка промывается и ставится на место. Нужно следить за вытеканием смазки.
В случае повреждения или трещины листа, необходима его замена. Для этого рессора разбирается. При сборке крепления затягивают и раскренивают в две противоположные точки. Следует помнить, что к износу рессор приводят резкие старты и торможения.