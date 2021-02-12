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Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный «дом на колесах» за 5,5 млн рублей

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Автобус «Вектор Next» превратили в дом на колесах, после чего стоимость транспортного средства составила 5,5 млн рублей.
Переделкой автобуса занимается компания «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода. Они создали кемпер, в котором есть все самое необходимое для проживания и дальнего путешествия.

Стоимость кемпера складывается из самого автобуса «Вектор Next» и доработок. Цена автобуса составляет 3,5 млн рублей, а еще 2 млн рублей требуется, чтобы переоборудовать автомобиль в кемпер.

Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей

В кемпере установлены два бака по 80 литров каждый, газовая плита, холодильник, большая кровать, туалет и душевая, а также стол с четырьмя креслами. Помимо этого есть большое количество ящиков для хранения вещей.

Компания «Автоуслуги» отмечает, что представленный кемпер является не типовым, ведь конфигурация может быть любая по желанию клиента. Также компания может создать кемпер на базе любого автобуса или шасси.

Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей Из автобуса «Вектор Next» сделали комфортный "дом на колесах" за 5,5 млн рублей

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