Toyota выпустит новый мини-внедорожник, который превзойдет Suzuki Jimny

Toyota для индийского рынка выпустит «квадратный» кроссовер, который смог бы составить конкуренцию Suzuki Jimny.

По данным японских СМИ, сейчас Toyota готовит новую модель под брендом Daihatsu. Ее должны представить в 2021 году и на рынке она будет конкурировать с моделью от Suzuki.

Ожидается, что мини-внедорожник получит брутальную внешность и угловатые формы. Салон внедорожника будет максимально простым. В основе будущей новинки ляжет архитектура DNGA, а сам автомобиль получится длиной не более 4 метров.

По предварительным данным, внедорожник от Daihatsu получит название Lager. У него будет литровый турбомотор мощностью 140 л.с. и система полного привода «Dynamic Control 4WD»,

Daihatsu будет продавать полноприводный внедорожник только на индийском рынке, но не исключается что модель будет экспортироваться и в другие регионы.