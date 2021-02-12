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Toyota выпустит новый мини-внедорожник, который превзойдет Suzuki Jimny

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Toyota для индийского рынка выпустит «квадратный» кроссовер, который смог бы составить конкуренцию Suzuki Jimny.
По данным японских СМИ, сейчас Toyota готовит новую модель под брендом Daihatsu. Ее должны представить в 2021 году и на рынке она будет конкурировать с моделью от Suzuki.

Ожидается, что мини-внедорожник получит брутальную внешность и угловатые формы. Салон внедорожника будет максимально простым. В основе будущей новинки ляжет архитектура DNGA, а сам автомобиль получится длиной не более 4 метров.

По предварительным данным, внедорожник от Daihatsu получит название Lager. У него будет литровый турбомотор мощностью 140 л.с. и система полного привода «Dynamic Control 4WD»,

Daihatsu будет продавать полноприводный внедорожник только на индийском рынке, но не исключается что модель будет экспортироваться и в другие регионы.

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