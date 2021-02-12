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Toyota представит два полностью электрических кроссовера в 2021 году

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Toyota, как и остальные крупнейшие автопроизводители, сейчас работает над электрическими моделями, которые в будущем заменят автомобили с классическими моторами.
По словам представителей японской марки, в текущем году будут представлены два новых электрокара. Один из них окажется кроссовером, а про второй пока решили ничего не сообщать.

Элетрокроссовер будет создан на базе универсальной платформы e-TNGA. Эта тележка также ляжет в основу модели Subaru Evoltis.

Соплатфоменики будут оснащаться 290-сильной электрической силовой установкой и блоком аккумулятором с запасом хода до 500 км.

Ранее сообщалось, что Subaru Evoltis будет заряжаться от 0 до 100% всего за 10 минут. Скорее всего такую быструю зарядку получит и электрический кроссовер от Toyota.

В планах японского автопроизводителя в течение нескольких лет выпустить три «зеленых» представителя SUV. Возможно вторая модель тоже окажется внедорожником или кроссовером.

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