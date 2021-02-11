Патентные изображения раскрыли кроссовер Honda HR-V 2022 до дебюта

Компания Honda 18 февраля проведет презентацию новой генерации кроссовера HR-V, но уже до его презентации была раскрыта внешность.

В сети появились патентные изображения Honda HR-V 2022 модельного года, которые и раскрывают его дизайн. На изображениях, как утверждается, показана глобальная версия кроссовера, тогда как в США модель будет отличаться.

Что касается глобального Honda HR-V, то в зависимости от версии он будет отличаться узорами решетки радиатора. В целом в отличие от предшественника кроссовер изменится, но в целом останется узнаваемым.

Сейчас известно, что модель будет представлена в версии с гибридной силовой установкой, в составе которой будет два электродвигателя. Полностью электрической модификации не ожидается. Все подробности о новинке будут раскрыты совсем скоро.