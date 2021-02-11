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Toyota пока удается избегать влияния дефицита чипов на производство своих авто

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В мире многие компании, не только автомобильные, столкнулись с большой проблемой, связанной с нехваткой полупроводниковых компонентов.
При этом компании Toyota пока удается избегать влияния дефицита чипов на производство своих авто, о чем стало известно из квартального отчета, обнародованного финансовым директором компании Кэнты Кона(Kenta Kon).

В частности, было сказано, что пока особого влияния дефицит процессоров на производство не оказывает, тем не менее компания тоже испытывает проблемы с их получением.

Но несмотря на это, объёмы производства автопроизводитель пока не сокращает. Согласно планам Toyota за первый фискальный год намерена реализовать 9,73 млн машин, что будет на 310 тыс. ед. больше. Стоит отметить, что фискальный год завершится в марте.

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