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Компания Tesla выпустит более дешевый электромобиль для Китая

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В первую очередь разрабатываемая новинка будет создана для китайского рынка, однако в планах американской компании продавать ее по всему миру.
Компания Tesla выпустит более дешевый электромобиль для Китая, стоимость которого составит порядка 25 тыс. долларов. Как рассказал представитель китайского офиса Tesla, новинку планируют сделать самой доступной в модельной линейке производителя.

Ее предварительная стоимость окажется на треть ниже, чем Model 3. Последний пока является самым дешевым электрокаром компании.

Разработкой нового электрокара будет полностью заниматься китайское подразделение. Соответственно производство его будет налажено на территории КНР. При этом в Tesla обещают, что новинка будет продаваться по всему миру.

Относительно низкой стоимости электрокара получится добиться за счет использования комплектующих китайских поставщиков, а еще ранее глава Tesla заявлял о намерении оптимизировать производство дорогостоящих батарей, что также позволит снизить стоимость.

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