Российские аналитики посчитали, какая доля в продажах машин, оснащенных автоматической трансмиссией.

Как выяснил специалисты агентства «Автостат», 62% проданных в РФ автомобилей в 2020 году имели автоматическую коробку передач, что оказалось больше, чем годом ранее.

В 2019 году доля машин с АКП составляла 59,4%. Модели с «автоматом» занимают долю более 50% в общих продажах на авторынке уже пятый год подряд.

Отдельно аналитики отметили, что в прошлом году рынок в целом упал на 9%, при этом продажи машин с автоматической КП показали отрицательную динамику на 5%.