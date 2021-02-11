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62% проданных в РФ автомобилей в 2020 году имели автоматическую коробку передач

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Российские аналитики посчитали, какая доля в продажах машин, оснащенных автоматической трансмиссией.
Как выяснил специалисты агентства «Автостат», 62% проданных в РФ автомобилей в 2020 году имели автоматическую коробку передач, что оказалось больше, чем годом ранее.

В 2019 году доля машин с АКП составляла 59,4%. Модели с «автоматом» занимают долю более 50% в общих продажах на авторынке уже пятый год подряд.

Отдельно аналитики отметили, что в прошлом году рынок в целом упал на 9%, при этом продажи машин с автоматической КП показали отрицательную динамику на 5%.

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