В настоящее время мониторинг транспортных средств используется во всем мире. Это обусловлено тем, что он существенно упрощает решение целого ряда важных логистических и экономических задач.

Основные функции мониторинга транспортных средств

Основная задача мониторинга транспортных средств заключается в ведении непрерывного слежения за объектом с применением спутников и максимально точном определении его местоположения в реальном времени. Мониторинг транспорта значительно упростил контролирование его перемещения и работу фирм, предоставляющих различные транспортные услуги. Применение систем мониторинга дает возможность решать целый ряд задач, в том числе:

производить расчет оптимальных маршрутов;

контролировать объем расходуемого топлива;

исключить использование водителями в собственных целях транспорта, принадлежащего фирме;

не допускать сливов топлива;

укрепить трудовую дисциплину;

предотвратить махинации с топливом на автозаправках;

повысить качество управления фирмой.

Главные преимущества мониторинга транспортных средств

Установка датчиков нагрузки на ось грузового автомобиля позволяет избежать штрафов за несоблюдение разрешенных пределов веса. Система мониторинга весьма выгодна для транспортных компаний, поскольку она позволяет существенно увеличить финансовые результаты хозяйственной деятельности. Использование таких систем повышает эффективность решения сложных логистических задач и заметно упрощает управление грузоперевозками. Они непрерывно устанавливают текущие координаты всех автотранспортных единиц и выполняют анализ эффективности их передвижения. Собранные таким способом данные помогают найти самые рациональные маршруты передвижения автотранспорта, произвести их оптимизацию и, в конечном итоге, сократить автопробег. Грамотное использование систем мониторинга транспорта позволяет за довольно короткий срок уменьшить данный показатель больше чем на 15%. Помимо этого, оно облегчает решение проблемы простоя транспортных средств. Расходы на оснащение автопарка такими системами окупаются очень быстро.

В современных экономических условиях мониторинг транспорта требуется любой автотранспортной фирме. Он позволяет улучшить организацию грузоперевозок и повысить безопасность как водителей, так и доставляемых ими грузов.