Покупайте автомобильные запчасти ACDelco и будьте уверенны в своем авто

Выбор запчастей для автомобиля является ответственной задачей, от решения которой зависит, будет ли транспортное средство и дальше работать как часы или же с ним начнутся проблемы. Качество используемых деталей важно как для нормальной работы всех узлов и систем, так и для продолжительности службы техники. Если пытаться экономить и покупать дешевые, скажем, китайские запчасти, то можно наверняка ожидать подвоха, так как они служат совсем не долго. А вот покупая что-либо от американского бренда ACDelco, Вы наверняка получаете только самый качественный товар!

Компания ACDelco является дочерним предприятием легендарного концерна «General Motors». Это бренд, под которым выпускаются автозапчасти. Они пользуются очень большим спросом как на родине в Америке, так и по всему миру, включая и страны СНГ. История фирмы начинается в далеком 1916 году, сейчас под данным брендом выпускается более 90 000 наименований различной продукции, среди которой каждый покупатель наверняка найдет то, что нужно для восстановления его автомобиля.

Ассортимент ACDelco

Компания выпускает одновременно около 37 продуктовых линеек самой разной направленности. Многие ее продукты используются для производства автомобилей и узлов к ним на заводах «General Motors», что уже говорит о высоком качестве этих изделий. Обращаясь за товарами ACDelco, каждый покупатель может заказать такие востребованные вещи:

Двигатели и компоненты двигателей. Топливные насосы, фильтры, различные клапаны, расходные материалы типа свечей, системы зажигания – здесь есть совершенно все для того, чтобы навести порядок под капотом Вашей «лошадки»;

Воздушные кондиционеры, аккумуляторные батареи, системы выхлопа, части кузова типа бампера, крепежные элементы рамы, радиаторы, стартеры, системы контроля рабочих параметров движка и других элементов, типа термостатов, кабельная продукция и многое другое.

Также на сайте компании ACDelco каждый покупатель может заказать оригинальное оборудование, используемое в автомобилях, выпускаемых «General Motors». Запчасти удобно разделены по категориям, поэтому можно легко выбрать то, что Вам конкретно нужно: изделия на Chevrolet, GMS, Hummer или что-то другое.

Почему стоит покупать запчасти на авто именно от бренда ACDelco? Выбирая данную продукцию, Вы получаете возможность по адекватной цене получить качественные оригинальные запчасти от мирового бренда! Это компания, которая уважает свое имя, имеющийся у нее имидж, поэтому она тщательно следит за тем, что выпускает на рынок и каждому покупателю это приносит только пользу.