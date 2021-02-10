Оклейка авто своими руками — почему не стоит рисковать

Оклейка пленкой – самый простой и недорогой (по сравнению с покраской) способ изменить облик авто, защитить ЛКП от сколов и царапин. Понятно, что такая защита прослужит лет 5-7, но зато при желании ее можно легко заменить.

Если задумались о рестайлинге авто, то лучше обращаться к профессионалам, таким как детейлинг центр Бюро Оклейки. Здесь клиенту предложат большой выбор пленок, адекватные цены, по-настоящему высокое качество работы, которое подтверждается гарантией. Подробнее – на сайте https://buro-okleyki.ru/.

Почему не стоит делать самому

Здесь все просто – придется потратить много времени, нервов, денег. Для начала нужно изучить информацию по винилу (или полиуретану), посмотреть отзывы, особенности каждого вида. Потом сравнить цены, найти надежного продавца, который не подсунет дешевый материал под видом брендированного.

Следующий этап – покупка инструментов. Минимальный набор – ракель, острый (лучше не канцелярский) нож для подгонки материала, строительный фен.

Последний момент – сама работа. Если начнете изучать видеоролики, то поймете, что какой-то единой технологии нет. Одни советуют начинать с криволинейных деталей, другие – с участков с простой геометрией. Кто-то утверждает, что сколы и глубокие царапины можно не грунтовать или точечно пройтись по ним краской. Даже по поводу концентрации мыльного раствора, который применяется для обработки кузова на форумах ведутся споры. В общем, новичку разобраться просто нереально.

При неправильной подготовке поверхности отслойки гарантированы. Даже мелкие частички пыли попавшие на клеевой слой ухудшают адгезию, а все недочеты можно будет разглядеть невооруженным взглядом.

Что касается температуры в помещении, то оптимальная – 20 градусов. Если в гараже холодно, клеевой слой не успеет схватиться, пленка начнет отходить слоями уже через пару месяцев. Ну или щетки на мойке подцепят отслоившийся край и сдерут защитное покрытие.

В итоге придется учиться на собственных ошибках. Опытным путем определять, как нагревать полимер, с какой силой натягивать, чтобы избежать разрывов, как пользоваться праймером и ракелем. А по большому счету тратить время, нервы, портить дорогущий материал. В лучшем случае получится сделать что-то вменяемое, в худшем – записываться в салон на переклейку и опять же платить деньги.

Так что если не собираетесь осваивать профессию оклейщика, стоит обращаться в специализированные центры, лучше крупные. Такие следят за качеством услуг, дорожат репутацией, имеют все необходимое оборудование. Плюсом ко всему дают гарантию на все виды работ, а это уже что-то значит.