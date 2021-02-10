Какие требования предъявляются к водителю при аренде авто?

Аренда машин может потребоваться в самых различных ситуациях. Наиболее часто подобными услугами в Киеве и в других городах Украины пользуются люди, приехавшие по делам бизнеса или на отдых. Авто на прокат выручает автовладельцев, пока машина в ремонте, а также позволяет решать проблемы тем, кто по каким-то причинам не хочет заводить собственный автомобиль. Однако стоит учитывать, что далеко не все могут воспользоваться услугами проката. Фирмы по аренде авто предъявляют к клиентам определенные требования.

Что нужно, чтобы взять машину в автопрокате

Как правило, требования к арендаторам стандартны у большинства фирм, занимающихся автопрокатом. Водитель должен соответствовать следующим параметрам:

возраст от 21 года (в некоторых случаях, например, при прокате машин бизнес и премиум класса возрастной ценз может быть увеличен до 25-26 лет);

стаж вождения минимум 2 года (этот параметр также зависит от класса арендуемого авто и может быть увеличен до 3-5 лет);

наличие кредитной карточки (банковская карта служит гарантией финансовой состоятельности клиента, кроме того, на ней блокируется залог и сумма франшизы);

наличие общегражданского паспорта (для граждан Украины) и заграничного паспорта (для граждан других государств).

Кроме того, при аренде автомобиля обязательно иметь страховку. Но этот документ можно оформить при заключении договора.

И, наконец, отказать в аренде вам могут, если вы уже пользовались услугами проката и грубо нарушили условия договора. Каждая фирма имеет собственный «черный список», кроме того, существует практика, когда компании обмениваются данными неблагонадежных арендаторов.

Поэтому при оформлении автопроката следует четко соблюдать все требования договора. Если у вас не возникает проблем при сдаче авто, вы можете рассчитывать на лояльное отношение арендодателя и получение различных дополнительных бонусов и скидок при повторных заказах.

Можно ли взять авто, если водитель не соответствует каким-то требованиям?

Не все компании придерживаются строгих правил при выдаче авто напрокат. Можно договорится, чтобы авто выдали клиенту, не достигшему 21 года или имеющему небольшой стаж вождения. Но в этом случае стоит учитывать, что аренда обойдется намного дороже. Ведь оказывая услугу клиенту, не соответствующему принятым требованиям, фирма несет повышенные риски.

Также стоит отметить, что на подобные услуги часто идут небольшие фирмы или автопрокаты с не слишком хорошей репутацией. Солидные фирмы заботятся не только о своей прибыли, но и о безопасности своих клиентов. Именно поэтому там придерживаются строгих правил при заключении договора.

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