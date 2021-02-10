Особенности автоматизации логистики

В напряженных условиях современной экономики конкуренция среди логистических компаний возрастает год от года. Но качественная автоматизация транспортной логистики требуется не только непосредственно организациям, которые занимаются грузоперевозками. Каждая компания, которая регулярно что-либо транспортирует (например, это может быть интернет-магазин), время от времени рискует столкнуться с трудностями, касающимися планирования перевозок, бухгалтерского учета, проблемами с документооборотом.

Иными словами, если логистический процесс не настроен на должном уровне, организации приходится терпеть убытки. Сегодня вместе со специалистами компании TransTrade поговорим о том, как избежать всех этих барьеров к процветанию бизнеса, связанных с логистической составляющей.

Преимущества автоматизации

Высококачественная программа для логистики позволяет добиться многого:

Возможность экономии денежных средств. При помощи автоматизации коммуникативные процессы между разными отделами и службами становятся более оперативными. Это особенно важно для больших организаций с внушительным штатом сотрудников. Однако вне зависимости от размера компании использование логистического ПО позволяет быстро увеличить показатели прибыли. Пропускная способность организации увеличивается за счет повышения производительности труда.

Более эффективное использование материальных ресурсов. Можно рассмотреть этот аспект на примере организаций, владеющих собственным автопарком: после установления логистической программы руководство имеет возможность следить за расходами топлива и использованием транспортного средства. К примеру, своевременно выявить степень износа и определить те транспортные средства, которым необходим ремонт.

Возможность введения KPI для работников. При помощи автоматизации можно более адекватно оценивать эффективность работы сотрудников.

Современное ПО от TransTrade

Программное обеспечение TransTrade предоставляет полный спектр грамотного функционала для ведения транспортного бизнеса. При помощи прогрессивного ПО легко производится автоматизация логистики и грузоперевозок. Это становится возможным благодаря тщательно проработанному функционалу программы, на разработку которой ушло более 13 лет. В ее основе лежат передовые разработки и опыт самих пользователей. С TransTrade расходы будут оптимизированы, а ошибки, которые вызваны человеческим фактором, значительно сокращены.

