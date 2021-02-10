Toyota Land Cruiser 200 пользовался отличным спросом в США в январе 2021 года

В США в январе на 221% выросли продажи рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 200, когда компании удалось реализовать 700 автомобилей.

Такой ажиотажный спрос вырос после появления информации, что модель на американском рынке снимут с продажи. Вместо него жителям США будут предлагать только соплатформенный Lexus LX570.

Стоит отметить, что в США Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 комплектуются 5,7-литровым V8, только первый стоит 86 тыс. долларов, а премиальный Lexus LX570 всего на 1000 долларов дороже.

Естественно американцы чаще покупают Lexus LX570, чем Land Cruiser 200.

На российском рынке Land Cruiser 200 скоро исчезнет, а вместо него начнут предлагать Land Cruiser 300.

Новая версия модели уже была замечена в столичном регионе, и по слухам она поступит в продажу в марте.