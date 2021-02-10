Первые изображения новой LADA Granta опубликованы в Сети

В январе стало известно, что Lada и Dacia будут производиться на одной платформе, такое решение приняла компания Renault Group, в состав которой входит «АвтоВАЗ».

На новой тележке разработанной французским автопроизводителем будут производиться все автомобили Lada включая самую доступную модель Granta.

Не исключено, что с выходом нового поколения самую популярную модель на российском рынке переименуют.

Специалисты портала «Авто.Mail.Ru» решили создать независимый рендер новой Granta. За основу они взяли Dacia Logan, созданную на новой платформе CMF-B и применили к ней форменный стиль Lada.



Напомним, через несколько лет все модели Lada начнут выпускать на платформе CMF-B. Эта тележка позволяет использовать новейшие моторы, а также современные системы безопасности.

Но для снижения стоимости автомобили Lada могут сохранить атмосферные моторы объемом 1,6 и 1,8 литра.