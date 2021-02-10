Toyota предложила бизнес-седан Camry с эксклюзивными опциями

Toyota представила обновлённую версию седана Camry для китайского рынка, которая получила опции, недоступные для «четырехдверки» ни в одной стране мира.

Японский бизнес-седан в Китае оснащается цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедийной системы с сенсорными кнопками.

Китайская версия Toyota Camry оснащена 12,3-дюймовым дисплеем панели приборов и 10,1-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

В глобальной версии для мультимедийной системы устанавливают 9-дюймовый экран. Помимо увеличенной матрицы экрана седан в Китае получил функцию голосового управления.

В остальном улучшенная Toyota Camry ничем не отличается от глобальной версии. Производство Toyota Camry наладили на совместном предприятии GAC-Toyota.

Старт продаж седана в Китае намечен на конец февраля.