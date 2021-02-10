Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport дебютирует в России 2 марта 2021 года

Российское подразделение Mitsubishi назвало дату презентации обновленной версии кроссовера Pajero Sport.

Эта модель в России будет представлена 2 марта. Ожидается, что в этот день будут озвучены цены и комплектации на кроссовер.

Продажи рестайлинговой версии Pajero Sport должны начаться в мае.

Рестайлинговая версия Mitsubishi Pajero Sport впервые была показана в мае 2019 года, дебют кроссовера состоялся в Тайланде.

Из этой же страны Pajero Sport будет поставляться в Россию, на что указывают данные из ОТТС. Еще в документе заявлены бензиновый 3.0 V6 мощностью 209 л.с. и дизельный 2,4 литровый 181-сильный агрегат.

Бензиновый мотор будет доступен только с 8-ступенчатым автоматом, а дизель предложат исключительно с механической коробкой передач.

Стоит отметить, что сейчас в России Pajero Sport предлагается локальной сборки, его можно купить по цене от 2,6 до 3,5 млн рублей.

В апреле в России еще появится обновленный Mitsubishi Eclipse Cross, который будут предлагать по цене от 2 379 000 до 2 719 000 рублей.