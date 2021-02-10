Число пользователей каршеринга в Москве за 5 лет достигло миллиона

В столице России все больше людей стали пользоваться услугами каршеринга, которые появились там пять лет назад.

В результате за этот период число пользователей каршеринга достигло миллиона. Наряду с ростом популярности каршеринга, компании стали предлагать и большой выбор машин.

Если сначала автомобилисты могли выбрать из 350 автомобилей, то сегодня сервис предлагает уже более 25 тыс. машин, сообщает Autonews.ru ссылаясь на слова мэр столицы Сергея Собянина.

Пять лет назад в каршеринге было зарегистирован 30 тыс. водителей, а сегодня показатель превысил 1 млн пользователей.

Отмечается, что на популярность сервиса по краткосрочной аренде автомобилей обусловлена, в том числе и поддержкой частных каршеринговых компаний, которая заключается в предоставлении им субсидий для обновления автопарка, а также преимуществом является и бесплатная парковка.