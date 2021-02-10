В России в 2020 году вырос спрос на автозапчасти и ремонт автомобилей

Об этом говорится в подготовленном исследовании Авито Авто, которое оказалось в распоряжении «Известий».

В прошлом году был зафиксирован повышенный спрос на автомобильные запчасти и услуги ремонта автомобилей.

Например, спрос на последние увеличился сразу на 73%, а автозапчасти стали покупать чаще на 24,9%.

Эксперты объясняют такое явление тем, что покупатели переориентировались на рынок подержанных автомобилей, что связано с пандемией коронавируса и валютными колебаниями.

Помимо этого, в 2020 году наблюдался и рост числа объявлений о продаже автозапчастей. В этом случае положительная динамика составила 16,1%.

Предложений по ремонту машин стало больше на 28,9%. Сами россияне чаще всего интересовались услугами по ремонту двигателей, автоэлектрике, кузова.

Также было отмечено, что в прошлом году сократился спрос к покупке битых машин – минус 21,4%.