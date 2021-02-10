В руководстве немецкой компании уже обсуждают такую возможность, о чем стало известно журналистам Reuters.

Согласно опубликованной информации, концерн Volkswagen может начать выпуск летающих автомобилей в Китае.

Такую возможность рассматривают в рамках стратегии «мобильность будущего».

Концепция «вертикальной мобильности» и будет следующим шагом в реализации стратегии, а специалисты компании сейчас готовят технико-экономическое обоснование проекта.

Для начала планируется создать одноместный автомобиль, который получить возможность вертикально взлетать и приземляться, а затем разработают и более сложный летающий транспорт.

Стоит отметить, что рынок летающих автомобилей называют перспективным, поэтому свои наработки в этом направлении скоро начнут показывать все автопроизводители.