Главная » Новости

Концерн Volkswagen может начать выпуск летающих автомобилей в Китае

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В руководстве немецкой компании уже обсуждают такую возможность, о чем стало известно журналистам Reuters.
Согласно опубликованной информации, концерн Volkswagen может начать выпуск летающих автомобилей в Китае.

Такую возможность рассматривают в рамках стратегии «мобильность будущего».

Концепция «вертикальной мобильности» и будет следующим шагом в реализации стратегии, а специалисты компании сейчас готовят технико-экономическое обоснование проекта.

Для начала планируется создать одноместный автомобиль, который получить возможность вертикально взлетать и приземляться, а затем разработают и более сложный летающий транспорт.

Стоит отметить, что рынок летающих автомобилей называют перспективным, поэтому свои наработки в этом направлении скоро начнут показывать все автопроизводители.

volkswagen
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика