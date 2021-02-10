Генеральный директор «Рольфа» рассказала, как автосалоны зарабатывают на покупателях

Дилерские автоцентры зарабатывают не с продажи автомобилей, а с дополнительного оборудования и услуг.

Генеральный директор крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Светлана Виноградова изданию «Коммерсантъ» рассказала, как работают дилерские центры и с чего они получают прибыль.

Так, с продажи базовой комплектации дилерский цент не получают большой прибыли, и зачастую это 2-3 процента, а на бюджетных автомобилях это может составлять до 20 тыс. рублей.

В топовых комплектациях прибыль может увеличиться до 10 процентов.

Поэтому в дилерских центрах клиентов привлекают разными скидками и предложениями, среди которых скидка при оформлении в кредит, расширенная гарантия и сервисные пакеты.

Также часто предлагают дополнительные пакеты оборудования и фирменные аксессуары. Порой клиенты соглашаются на оформление кредита ради выгодного предложения, но потом закрывают кредит в короткий срок и разрывают все дополнительные страховки.

Таким образом, клиент может сэкономить и получить полностью законную выгоду.