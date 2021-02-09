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Первая партия новых седанов Cadillac Blackwing была распродана за минуту

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Версии седанов американской компании с приставкой к названию Blackwing оказались настолько востребованы, что первая партия была распродана за минуту.
Как стало известно, всего за минуту с момента начала приема заказов, все запланированные к продаже экземпляры в первой партии были распроданы.

По предварительным данным, в первой партии насчитывалось всего по 250 экземпляров. Как стало известно зарубежным журналистам, в компании никак не ожидали такого высокого спроса на новинки Cadillac CT4-V и CT5-V в исполнении Blackwing.

В связи с этим в компании пересматривают объемы производства заряженных седанов.

Стоит отметить, что в планах Cadillac запустить еще несколько новинок в семействе Blackwing, но отмечается, что Cadillac CT4-V и CT5-V стал последними моделями в истории компании, которые имеют двигатели внутреннего сгорания.

Все будущие высокопроизводительные модели будут комплектоваться исключительно электрическими установками.

Первая партия новых седанов Cadillac Blackwing была распродана за минуту

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