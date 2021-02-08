В Москве продают новый 65-летний Porsche 356 Speedster за 59,6 млн рублей

Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте объявлений «Авто.ру».

Указано, что в Москве выставили на продажу двуместный вариант Porsche 356 Speedster, выпущенный в 1956 году. Машина с открытым верхом предлагается по цене 59,6 млн рублей.

Продавец сообщил, что машина находится в идеальном состоянии и имеет оригинальные детали, а ее пробег составляет всего 1 км.

При этом выставленный на продажу экземпляр прошел реставрацию, на что потребовалось четыре года. В движение он приводится 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим с механической КП. Мощность силовой установки составляет 105 л.с.