Компания Mitsubishi запустила в серийное производство новое поколение своего кроссовера Outlander.

Mitsubishi начал серийное производство нового кроссовера Mitsubishi Outlander на производственной площадке в Оказаки, Япония.

Первый экземпляр автомобиля сошел с конвейера 8 февраля. Как сообщили в компании, первая партия выпущенных автомобилей будет отправлена в Северную Америку.

В нашей стране, как ожидается, кроссовер будут собирать на предприятии в Калуге. Сейчас известно, что презентация автомобиля четвертого поколения состоится 16 февраля. Официально подробности об изменениях не раскрываются.

Согласно данным зарубежных источников, автомобиль будет создан на платформе CMF-С/D, которая также лежит в основе Nissan X-Trail.

В моторной гамме предложат 184-сильным двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 184 л.с., в паре с которым будет работать вариатор.

Еще будет доступна гибридная установка, а также для кроссовера предложат усовершенствованную систему полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC) и новый селектор выбора режимов движения.