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Эксперты предрекли дефицит на вторичном автомобильном рынке в России

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В текущем году ожидается дефицит автомобилей на вторичном рынке.

Эксперты считают, что на фоне роста на новые легковые автомобили, а также их дефицита, на вторичном рынке не останется нормальных предложений.

Стоит отметить, что в прошлом году наблюдался повышенный спрос на подержанные автомобили.

Также в четвертом квартале прошлого года был большой дефицит на популярные новые авто, впрочем он есть и сейчас.

Ситуация на вторичном рынке еще усугубляется низкими продажами новых автомобилей в 2015—2016 годах, поэтому сейчас «пятилеток» на вторичном рынке очень мало.

По данным «АВТОСТАТ», в 2020 году подержанные автомобили подорожали на 9% до средней стоимости 666,4 тыс. рублей.

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