Продажи электромобилей в ЕС выросли в два раза по итогам 2020 года

В ЕС растут продажи электрических автомобилей, о чем свидетельствуют отчеты Ассоциации европейских автопроизводителей. Так, в прошлом году в странах Евросоюза было продано 539 тыс. авто.

Также в регионе автопроизводители реализовали 507 тысяч гибридных машин. В сравнении с 2019 годом продажи «зеленых» авто выросли вдвое, а гибридных втрое.

По данным аналитиков, в ЕС доля продаж классических бензиновых авто составила всего 47%, дизельных — 28%, гибридных — 11,9%.

Оставшаяся доля досталась электрокарам. Эксперты отмечают, что рост продаж электрокаров связан с поддержкой правительства.