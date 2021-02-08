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Продажи электромобилей в ЕС выросли в два раза по итогам 2020 года

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В ЕС растут продажи электрических автомобилей, о чем свидетельствуют отчеты Ассоциации европейских автопроизводителей. Так, в прошлом году в странах Евросоюза было продано 539 тыс. авто.
Также в регионе автопроизводители реализовали 507 тысяч гибридных машин. В сравнении с 2019 годом продажи «зеленых» авто выросли вдвое, а гибридных втрое.

По данным аналитиков, в ЕС доля продаж классических бензиновых авто составила всего 47%, дизельных — 28%, гибридных — 11,9%.

Оставшаяся доля досталась электрокарам. Эксперты отмечают, что рост продаж электрокаров связан с поддержкой правительства.

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