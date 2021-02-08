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В Австралии построят автодорогу из использованных медицинских масок

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Ориентировочно в мире ежедневно используется 6,8 миллиарда одноразовых масок, и это огромное количество использованных масок выбрасывают на свалку, но в Австралии решили их использовать для строительства дорог и тротуаров.

Университет RMIT в Мельбурне разработал технологию, которая позволит использовать отходы, включая медицинские маски для лица, для строительства дорог.

Как оказалось, маски в измельчённом виде дают материалу для укладки дорожного полотка высокую жесткость и прочность.

Помимо масок измельчать для дорог предлагают и строительный мусор. Специалисты посчитали, что для строительства одного километра двухсторонней дороги требуется переработать около 3 миллионов масок, а это около 98 тонн.

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