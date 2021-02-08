Изменения коснуться использования шин, ремней безопасности, а также системы автомобиля и газовых баллонов биотопливных машин.

Так, с 1 июня МВД России обновит перечень запретов на использование транспортного средства.

Уже с начала лета нельзя будет управлять автомобилем, если у него в летний период установлены зимние покрышки, а зимой летние.

Кроме этого, эксплуатация транспортного средства будет запрещена в случае использования не на всех колесах зимней резины, и более того будет запрещено использование колес, размер которых не предусмотрен для конкретной модели.

По новым правилам особое внимание будут уделять ремням безопасности, они должны быть полностью исправными, а сами лямки не иметь видимых разрывов. Изменения коснутся и газовых баллонов битопливных автомобилей.

Владельцы таких машин обязаны иметь заводской паспорт на каждый баллон, причем на них должны быть различимы серийный номер и все обозначения.

При смене баллона автовладелец вынужден будет обращаться в ведомство для оформления документов на новое газобаллонное оборудование.

Ну и наконец запретят с 1 июня использование автомобилей, в которых неисправны или отсутствуют устройство или система вызова оперативных служб.