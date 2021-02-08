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На каждый новый автомобиль в России приходится 3-4 с пробегом

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Аналитики в России изучили соотношение новых и подержанных автомобилей на рынке за прошлый год.
Как выяснили в агентстве «Автостат», на каждый новый автомобиль в России приходится четыре с пробегом, но в зависимости от региона ситуация меняется.

В качестве примера приводят Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и область. В этих регионах идеальное соотношение, так как на один купленный новый автомобиль приходится два с пробегом.

При этом на Дальнем Востоке на одну новую машину приходится 17,4 подержанных авто. Это связано с тем, что жители региона предпочитают подержанные транспортные средства из Японии.

Однако на большей части страны, как отмечается, на одно авто приходится три или четыре с пробегом.

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