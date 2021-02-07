Внедорожник LADA Niva Legend обзаведется более проходимой версией Bronto

LADA Niva Legend получит модификацию Bronto, ранее такая версия была у LADA 4×4, но с обновлением модели от нее отказались.

В начале февраля на канале «На заводе» был опубликован ролик про предприятие «ВИС-Авто».

На видео была замечена версия LADA Niva Legend в версии Bronto. Авторы видео ничего не сообщили про новую модификацию отечественного внедорожника, поэтому портал «За рулём» решил обратиться за комментариями в пресс-службу «АвтоВАЗа».



Официальное представительство крупнейшего в России автопроизводителя сообщило, что планы на LADA Niva Legend в версии Bronto действительно есть, но подробности про внедорожник сообщать не стали.

Напомним, LADA 4×4 Bronto от классической версии отличалась увеличенным клиренсом, новыми амортизаторами и внедорожной «резиной».