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Внедорожник LADA Niva Legend обзаведется более проходимой версией Bronto

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LADA Niva Legend получит модификацию Bronto, ранее такая версия была у LADA 4×4, но с обновлением модели от нее отказались.
В начале февраля на канале «На заводе» был опубликован ролик про предприятие «ВИС-Авто».

На видео была замечена версия LADA Niva Legend в версии Bronto. Авторы видео ничего не сообщили про новую модификацию отечественного внедорожника, поэтому портал «За рулём» решил обратиться за комментариями в пресс-службу «АвтоВАЗа».

Внедорожник LADA Niva Legend обзаведется более проходимой версией Bronto
Официальное представительство крупнейшего в России автопроизводителя сообщило, что планы на LADA Niva Legend в версии Bronto действительно есть, но подробности про внедорожник сообщать не стали.

Напомним, LADA 4×4 Bronto от классической версии отличалась увеличенным клиренсом, новыми амортизаторами и внедорожной «резиной».

Lada Niva Legend LADA Niva Legend Bronto
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