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В России насчитали уже более 10 тысяч электромобилей

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Российские аналитики посчитали, сколько на территории РФ числится электромобилей по состоянию на 1 января этого года.
Согласно обнародованным агентством «Автостат» данным, число электрокаров в России превысило 10 тысяч единиц.

В частности, в нашей стране зарегистрировано 10 836 электрокаров. Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года в стране было зарегистрировано на 71% меньше таких авто.

Стоит отметить, что по состоянию на начало этого года на рынке представлено 18 моделей электромобилей.

Что касается самых распространенных моделей в сегменте, то 83% из всех зарегистрированных авто приходится на Nissan Leaf. Их насчитывается более 9 тыс. экземпляров.

Также в автопарке есть Tesla 3, S, X, Y, Mitsubishi i-MiEV, а также модели от Jaguar и Audi.

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