Россия и Беларусь обсудили планы по созданию электромобилей

В России популярность электрокаров очень низкая, к тому же сейчас представлено всего 7 моделей на электрической тяге.

В Европе ситуация развивается по-другому, в этом регионе автопроизводители готовятся к массовому запуску электрокаров, и скоро в регионе будет полноценная конкуренция среди производителей легкового транспорта.

В РФ тоже рассматривают производство «зеленых» авто, а недавно вице-премьер РФ Юрий Борисов с премьер-министром Беларуси Романом Головченко обсудили совместную разработку электрокаров.

О сроках реализации проектов по разработке электрокаров пока ничего не сообщается, но было отмечено, что разработка электромобиля входит в программу развития электротранспорта в Беларуси на 2021-2025 годы.

Стоит отметить, что в 2020 году президенту Беларуси Александру Лукашенко показали электрокар, созданный специалистами страны.

В России в конце прошлого года тоже продемонстрировали электромобиль «Кама-1». Его разработчики намерены на одной платформе создать несколько моделей, которые покажут в текущем году.